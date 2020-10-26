مجلس الأمن يناقش اليوم رؤية الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام

يناقش مجلس الأمن الدولي، فى جلسة مفتوحة اليوم الإثنين، لمناقشة مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولى للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وكان مندوب فلسطين الدائم فى الامم المتحدة رياض منصور، قال أن الجلسة تأتى فى إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته، وتم التحضير لها مع كافة الاعضاء والاطراف المعنية بينها روسيا، التى تتولى رئاسة المجلس للشهر الجارى، واتفق على إعطائها أهمية إضافية برفع مستوى تمثيلها، بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض الدول، إلى جانب المندوبين الدائمين.

وأوضح أن الجلسة ستتطرق إلى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى وفى مقدمتهم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، مشيرا إلى التضامن الواسع معه، ومطالبة المجتمع الدولى بالضغط على اسرائيل لإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين إداريا.