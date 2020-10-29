السياحة في ميونخ اختيارك المفضل، إذا كنت تخطط لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة أو تخطط لجعل ميونيخ مقر إقامة لك لبعض الوقت، فهناك الكثير لتراه وتستكشفه في مدينة ميونخ، وهي ثالث أكبر مدن ألمانيا، وعاصمة ولاية بافاريا، تقع في جنوب ألمانيا على نهر إيسار، وتبعد نحو 103 كم عن جبال الألب، تشتهر هذه المدينة الخضراء، بأنها موطن للعديد من المعالم والأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، السياحة في ميونخ ممتعة إذ تتضمن مجموعة رائعة من الحدائق والمنتزهات العامة الجميلة، ومتاحف وقصور تاريخية جذابة.

حافة الحديقة الإنجليزية في ميونخ Englischer Garten، قبالة Bruderstrasse، هي موطن لواحد من أشهر الوجهات الترفيهية والسياحية في ميونيخ، وهو جسر إيسباشفيل والذي لا يعد فقط واحد من المعالم المعمارية المميزة في المدينة، وإنما يشتهر أيضا بأنه وجهة مفضلة لهواة ركوب الأمواج على مدار العام، وحتى خلال أشهر الشتاء القارس في ميونيخ، ويشتهر موقع الجسر أيضا بأنه وجهة مفضلة لالتقاط الصور.

متحف جليبوثيك Glyptothek museum

يتميز متحف جليبوثيك في ميونخ والذي بنى خلال الفترة من عام 1816 حتى 1830، بتصميمه المعماري الفريد، كما يتميز أيضا بأنه موطن لمجموعة مبهرة من المعروضات والقطع الفنية الأثرية والتي تتضمن مجموعة مبهرة من المنحوتات اليونانية والرومانية، كما يضم المتحف أيضا نسخ حديثة طبق الأصل من تماثيل شهيرة منحوتة من الخشب، السياحة في ميونخ لا تكتمل إلا بزيارة هذا المتحف، حيث يمكنكم أيضا مشاهدة مجموعة State Collection of Antiques، الفنية الاستثنائية والتي توجد في المبنى المقابل للمتحف، ويمكن مشاهدتها في مقابل يورو واحد فقط في أيام الأحد.

وهي حديقة عامة جميلة تقع في جنوب غرب مدينة ميونخ، وتبعد حوالي 10 دقائق تقريبا عن محطةU-Bahn ، وفي حين أنها غالبا ما يتم تجاهلها من قبل السياح وزوار المدينة، إلا أنها لديها الكثير لتقدمه لزوارها، فهي موطن لمساحات خضراء ممتدة للتنزه، منطقة مخصصة لحفلات الشواء بجانب البحيرة، كما تحتوي أيضا على حديقة يابانية ومعبد تايلاندي وحتى سينما في الهواء الطلق، تستقبل الزوار خلال أشهر الصيف، وتوفر الحديقة أيضا أماكن لبيع الأطعمة والمشروبات الخفيفة ومتجر لبيع الأسماك المشوية.

حديقة ريزيدينز التذكارية Residenz

تقع حديقة ريزيدينز التذكارية الشهيرة عند مخرج محطة Odeonsplatz U-Bahn مباشرة، وهي موطن لقلعة تاريخية يعود تاريخ بنائها إلى عام 1385، وتمت توسعتها عدة مرات بعد بنائها، حتى أصبحت قصر ضخم تحيط به حدائق جميلة، حديقة ريزيدينز التذكارية أصبحت حاليا مجمع ضخم من المتاحف والمعارض التي تركز على تاريخ ولاية بافاريا، ووجهة أساسية في السياحة في ميونخ تحيط بها مساحات خضراء، وتشتهر الحديقة باستضافتها الحفلات الموسيقية الكلاسيكية والمسابقات الموسيقية على مدار العام. باستثناء عدد قليل من أيام العطل الرسمية، تفتح الحديقة أبوابها يوميا حتى الساعة 5 مساء أو 6 مساء، حسب الموسم، تأكد من ترك الأمتعة في المنزل أو الفندق، فهناك قواعد صارمة بشأن إدخال الحقائب الكبيرة إلى داخل الحديقة.

يقع متحف مجموعة الفنون المصرية في داخل مبنى يتميز بتصميمه الفريد الذي يجعله أقرب إلى تحفة معمارية، ويفتخر هذا المتحف بمجموعته المذهلة من القطع الأثرية التي تغطي أكثر من 5000 عام من الحضارة الفرعونية، والتي تعرض في صالات عرض خاصة تحت الأرض، ذات جدران خرسانية عارية، ومزودة بأضواء نيون ذات جودة عالية لزيادة وضوح الرؤية، وإلى جانب ذلك يستضيف المتحف بشكل دوري محاضرات باللغة الألمانية حول الثقافة والحضارة المصرية القديمة.

يقع قصر نيمفينبورغ في منطقة نويهاوزن-نيمفينبورغ في غرب ميونيخ، وهو أحد أكبر القصور التاريخية في أوروبا، وواحد من أشهر المعالم السياحية في ميونخ، اشتهر قصر نيمفينبورغ في الماضي بأنه وجهة مفضلة لحكام بافاريا، ومكان ولادة ووفاة الكثيرين منهم، وحاليا أصبح أحد المعالم السياحية الشهيرة في ميونيخ، ويشتهر بغرفه الملكية الضخمة، والمفتوحة للزيارة أمام الجمهور، كما يشتهر أيضا بحدائقه الرسمية مترامية الأطراف، يتوفر لزوار قصر نيمفينبورغ تطبيق إليكتروني خاص لمساعدة الزوار في معرفة المزيد حول أبرز المعالم والأماكن التي تستحق الزيارة على أرض القصر.

تقع حدائق ميونيخ النباتية هي عنوان السياحة في ميونخ تقع بجوار قصر نيمفينبورغ، وتزيد مساحاتها عن 50 فدان، وتشتهر بأنها موطن لأنواع كثيرة ومتنوعة من النباتات من مختلف دول العالم والتي يوجد معظمها داخل مجمع الصوب في الحدائق النباتية، وتشمل أشجار النخيل ومجموعة رائعة من النباتات الاستوائية الجميلة، يمكن لزوار الحديقة أيضا مشاهدة روبوت جز العشب أثناء قيامه بعملية تشذيب النباتات أو قضاء الوقت في المقهى الرائع في وسط الحدائق والذي يقدم وجبات كاملة ومشروبات منعشة وآيس كريم.