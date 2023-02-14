وزير خارجية إسرائيل يُعلن استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا الخميس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إن شركات الطيران الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى تركيا كعلامة على التحسن المستمر في العلاقات الثنائية.

وقال كوهين، للصحفيين خلال ما وصفه بزيارة تضامنية لتركيا، إن أول رحلة من هذا النوع ستغادر يوم الخميس.