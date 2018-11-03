قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018
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قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018

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العرب اليوم - قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018

المناظر الطبيعية في المملكة المتحدة
لندن - العرب اليوم

كشفت  صحيفة الديلي ميل، عن مجموعة من أبرز الصور الفائزة بمسابقة مصور المناظر الطبيعية لعام 2018 والتي تضم لقطات لأجمل المناظر الطبيعية في المملكة المتحدة.

و سمحت شركة "AA Publishing"، التي تنتج كتاب "Landscape Photographer Of The Year" في طبعته الثانية عشر ، للديلي ميل بنشر عشرة من أبرز الصور نستعرضها معكم في التقرير الآتي..

صورة 1:

قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018

ويطلق على هذه الصورة المذهلة هي الفائزة بمسابقة مصور المناظر الطبيعية لعام 2018 Spikes Ice وتم التقاطها في جلينكو في إسكتلندا بواسطة بيت روتبوتوم الذي يحصل على جائزة قدرها 10،000 جنيها إسترلينيًا, استخدم الصخور المسطحة كحامل ثلاثي القوائم مؤقت لالتقاط صورة لبركة مجمدة جزئيًا.

صورة2 :

قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018

تأتي  الصورة المذهلة من ويل ميلنر لمنارة ذا دايمارك وهي عبارة عن صرح ملكي متآلف شبيه بالفضاء في بريكسهام فازت بجائزة أدوب.

 تم بناء الهيكل لتزويد البحارة بعلامة الملاحة.و قال ميلنر إنه استخدم "تقنيات المناظر الطبيعية التقليدية" للمقدمة و "التصوير الفضائي المتقدم" لالتقاط النجوم. ثم مزجها معا.

صورة3:

قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018

التقطت هذه الصورة الفائزة , إدوارد هايد لمنارة ثعبان البحر في ميناء Newhaven خلال عاصفة بريان في أكتوبر 2017، كانت الرياح تصل إلى 40م/س. وقال هايد: "إنني مفتونًا من الطريقة التي يمكن للمرء أن يرى الأشكال والشخصيات المألوفة في الأمواج التي تكسر جدار الميناء. في هذه الصورة أرى رأس وحش البحر أو الثعبان يطل على الحائط في المنارة "

صورة4:

قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018

التقط بول فولز , هذه الصورة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في تيوين في كارديجان باي في ويلز ، وتظهر قطاًرا يحرث عبر مياه البحر الرغوية التي صنعتها عاصفة "براين".و تظهر هذه اللقطة الرائعة لبول فولز ، لحظات من التحدي.

صورة 5:

وصف جيمس لوفردج صورته بأنها "مشهد يمكنك الحصول عليه مرة واحدة في العمر لساحل دورست". تم التقاطها في الخليج الغربي عند شروق الشمس ، وأضاف: "لم يحدث من قبل ، خلال 27 عامًا من عيشي هنا ، أن رأيت ضبابًا يتدفق فوق المنحدرات وينزل على الشاطئ".

صورة6:

قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018

التقطت هذه الصورة في شروق الشمس في هوتون في غرب ساسكس من قبل ماري دافي ، التي قالت إنه "أجمل مكان رأته في حياتها".

صورة7:

 التقطت هذه الصورة الفاتنة من قبل كريس فليتشر في Baddesley Clinton في وركشير.

صورة 8: أطلق عليها Moody Day At Kilt Rock ، تم التقاطها في Mealt Fall على جزيرة سكاي بواسطةباول زيجمونت والذي قال: إن الجرف ذو أعمدة ضخمة يشبه الطيات في أقمشة  الترتان.

صورة9:

تم التقاط هذه الصورة الدراماتيكية ، من الوجه الشمالي لجبل Pen y Fan في بريكون بيكونز

بويلز ، في يوم شديد البرودة. وعلق المصور هاري تيلسلي-ونش بأن الطبقات الجليدية قد تشكلت بسرعة.

صورة 10:هذه الصورة لجوزيف فيتزجيرالد باتريك وهي الفائزة الخاص بفئة الشباب ، وهو مفتوحة لأقل من 17 سنة فقط.

تم التقاطها في بورغوارا كوف في كورنوال.

سيتم عرض الصور في معرض مجاني لمدة 11 أسبوع ، تستضيفه شركة "نتوورك رايل" ، على الشرفة في محطة ووترلو في لندن من 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

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قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018 قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018



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قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018 قائمة بالصور الفائزة بجائزة مصوّر المناظر الطبيعية للعام 2018



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