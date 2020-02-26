أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارا من الأربعاء وحتى أشعار آخر، بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بينما قالت إنها تعمل على إلغاء رحلات إلى الشرق الأقصى.