الخطوط الجوية القطرية تعلن عن استئناف عددا من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس عن استئنافها عددا من الرحلات عبر المجال الجوي السعودي، في ظل اتفاق الدوحة وجيرانها على إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2017.