لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بكين وشانغهاي حتى نهاية شباط
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"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بكين وشانغهاي حتى نهاية شباط

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العرب اليوم - "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بكين وشانغهاي حتى نهاية شباط

الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"
بكين ـ العرب اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، تمديد تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي إلى البر الصيني حتى 28 فبراير. ووفقا لبيان صدر عن الشركة الألمانية ونشر يوم الاثنين، فإن الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى بكين وشانغهاي حتى 9 فبراير، قد جرى تمديده حتى 28 من الشهر نفسه.

وأشارت الشركة إلى أن الحظر على الرحلات المتوجهة إلى نانجينغ وتشينغداو وشنيانغ، قد تم تمديده لفترة أطول، وحتى 28 مارس، مؤكدة استمرار رحلاتها إلى هونغ كونغ. وأضافت: "تواصل مجموعة "لوفتهانزا" مراقبة الوضع في الصين، وتبقي على الاتصالات مع السلطات المعنية". وأعلنت "لوفتهانزا" في 29 يناير، تعليق رحلاتها ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

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لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بكين وشانغهاي حتى نهاية شباط لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بكين وشانغهاي حتى نهاية شباط



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