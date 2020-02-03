الإمارات تعلّق رحلاتها مع الصين وتستثني بكين بسبب كورونا

أعلنت الإمارات، الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية مع الصين باستثناء تلك القادمة من بكين، اعتبارا من 5 فبراير الجاري وحتى إشعار آخر. وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن القرار الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، اتخذ في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد. واشترطت الهيئة على كافة القادمين من مطار بكين الدولي، الخضوع لفحوص طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات، في إجراء قد يستغرق من 6 إلى 8 ساعات. ونصحت الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الإجراءات الجديدة، تجنبا لأي تأخير في الرحلات.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته الاثنين، إن قرار تعليق الرحلات "جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في الصين بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الاتحاد والإمارات". وتقوم الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة في الإمارات، بمتابعة الأوضاع في الصين بشكل متواصل، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بانتشار الفيروس. يذكر أن كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى ووهان، التي تعتبر مصدر فيروس "كورونا"، تم إيقافها مسبقا منذ الثالث والعشرين من يناير الماضي. وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار، التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران للحصول على التحديثات.