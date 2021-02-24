تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا بدءا من 7 مارس
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تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا بدءا من 7 مارس

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العرب اليوم - تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا بدءا من 7 مارس

مطار الكويت الدولي
الكويت - العرب اليوم

أصدر مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عبدالله الراجحي، اليوم الأربعاء تعميما يقضي بفتح مطار الكويت الدولي على مدار 24 ساعة يوميا.وجاء في الكتاب الموجه إلى مدير عام شركة ناشيونال لخدمات الطيران ناس"، أنه: "تقرر تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة، وذلك بدءا من تاريخ 7 مارس المقبل، وتم إبلاغ الشركات العاملة في مطار الكويت لتزويد الإدارة العامة للطيران المدني بطلبات تعديل الخانات الزمنية".وكانت الكويت علقت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من 7 فبراير وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.

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تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا بدءا من 7 مارس تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا بدءا من 7 مارس



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