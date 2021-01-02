الحياة تعود لمطار الكويت السبت بعد رفع حظر الرحلات الجوية
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الحياة تعود لمطار الكويت السبت بعد رفع حظر الرحلات الجوية

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العرب اليوم - الحياة تعود لمطار الكويت السبت بعد رفع حظر الرحلات الجوية

مطار الكويت الدولي
الكويت - العرب اليوم

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية، أن مطار الكويت الدولي تنفس الصعداء، وعادت له الحياة من جديد بعد انتهاء قرار إغلاق المنافذ الذي استمر 10 أيام لإجراءات صحية احترازية، إذ شهد وصول رحلة قادمة من اسطنبول تقل مواطنين عالقين في الخارج، ومغادرة أخريين إلى تركيا وقطر.

ورصدت الرأي، الحركة فى المطار، وتواجدت في مبنى المطار لمتابعة عودة النشاط بعد رفع الحظر، إذ وصلت أولى الرحلات قادمة من اسطنبول على متن الخطوط الجوية التركية وتقل نحو 150 مواطنا.

وغادرت أولى الرحلات متجهة إلى الدوحة وعلى متنها نحو 110 ركاب، بينما اتجهت الثانية إلى تركيا وعلى متنها 120 راكبا. ويشهد مطار الكويت اليوم أكثر من 60 رحلة بين مغادرة وقادمة إلى البلاد.

وتم رفع حظر الرحلات الجوية في الكويت في الرابعة من فجر السبت، بعد توقفها منذ 21 ديسمبر الماضي.

وكان أعلن نائب المدير العام لشؤون المطار الكويتى بالإنابة في الإدارة العامة للطيران المدني المهندس صالح الفداغي بأنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية من والى مطار الكويت الدولي اعتبارا من السبت المقبل 2021/1/2 وفق الاشتراطات الصحية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن والمطبقة قبل قرار التعليق بتاريخ 2020/12/21 .

وقال الفداغي، إن الطيران التجاري القادم من الدول عالية الخطورة مازال محظورا كما كان قبل قرار التعليق حيث مازالت قائمة الدول كما هي 35 دولة محظور الطيران القادم منها وذلك للمحافظة على استقرار المنظمومة الصحية في البلاد .

وذكر الفداغي، أنه تزامنا مع استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، نود التذكير على ضرورة التزام المسافرين المغادرين بالاشتراطات الصحية.

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الحياة تعود لمطار الكويت السبت بعد رفع حظر الرحلات الجوية الحياة تعود لمطار الكويت السبت بعد رفع حظر الرحلات الجوية



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