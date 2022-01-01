الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا للخارج اعتباراً من 10 كانون الثاني

قررت الإمارات اليوم السبت منع سفر جميع مواطنيها للخارج غير المطعمين بلقاح كورونا بداية من هذا التاريخ.وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 يناير الجاري.

أتي ذلك تماشيا مع رؤية الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات ، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.كما أكدت الوزارة اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الإمارات حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.