صحيفة أميركية تبرز خطة تطوير منطقة الأهرامات

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إنه مع عودة السياحة إلى مصر مع تحسن الأوضاع الأمنية فيها والأسعار الرخيصة، حيث زادت نسبة السائحين 50% عن العام الماضى، فإن القاهرة تدفع بخطة تجديد طموحة لهضبة الجيزة التى توجد بها الأهرامات وأبو الهول.
وأشارت إلى أن تكلفة المشروع 23 مليون دولار يشمل إقامة مركز جديد للزائرين ونظام أمنى على أحدث طراز وأسطول من الحافلات الكهربائية لنقل الزوار من وإلى المتحف المصرى القريب، وهو مشروع يتكلف مليار دولار. تم تمويلها بنسبة كبيرة من القروض المصرفية اليابانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن محاولات تجديد منطقة الأهرامات التى بدأت قبل 10 سنوات كانت قد توقفت بعد ثورة يناير 2011 مع تراجع السياحة فى مصر.
وأوضحت "لوس أنجلوس تايمز" أنه فى العقود الأخيرة بدأ الزحف العمرانى بالقاهرة يتعدى على جلال الأهرامات التى طالما وقفت وحيدة فى الصحراء.
وكانت اليونسكو قد وضعت الأهرامات ضمن مواقع التراث العالمى عام 1979، لكن فى السنوات اللاحقة مثل البناء غير القانونى والمناطق الفقيرة المجاورة تهديدا إلى جانب تلوث المركبات والسياحة غير المقيدة، حسبما قال عالم الآثار المصرية الشهير زاهى حواس فى مقال له عام 2000.
وتحدثت الصحيفة عن تضرر السياحة فى مصر من الاضطراب السياسى الذى حدث منذ عام 2011، والذى أدى إلى ابتعاد السائحين الغربيين عن المواقع الثقافية عبر مصر. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تقارير سلبية عن الأوضاع فى منطقة الأهرامات من انتشار للحيوانات والباعة الجائلين، تحسنت الأمور منذ العام الماضى مع انتعاش السياحة.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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