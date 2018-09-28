شانغريلا هو إسم فندق خيالي في أبو ظبي، ستجدي فيه السحر، الخصوصية، الرومانسية، والفخامة، لتجددي أوقاتك مع شريكك وتتذكري هذه الرحلة طيلة حياتك.
بفضل موقعه المميز في أبو ظبي، يعتبر شانغريلا قريباً من أغلب المناطق السياحية والتسوق في أبو ظبي، ويتميز بتصميمه المبهر الذي يأخذك في رحلة أسطورية لم تجربيها من قبل.
يحتوي الفندق على 4 ردهات للإستمتاع وإحتساء الشاي أو القهوة أو المشروبات اللذيذة مع زوجك صباحاً، بالإضافة إلى 5 مسابح متنوعة، والشاطيء الطويل الذي يحيط به الفندق.
يوجد في الفندق 5 مطاعم، وأبرزها شانغ بالاس ذو الطعام الشهي والمختلف، المطعم الفرنسي بور دو، بالإضافة إلى المطاعم الأخرى من المطابخ العالمية التي تقدم أصناف مختلفة.
يمكنك قضاء وقت أكثر من رائع في السبا، والحصول على جلسات إسترخائية وعلاجية متنوعة للحفاظ على جمالك وهدوءك النفسي خلال العطلة.
وننتقل إلى الشيء الأكثر فخامة وإبهار في الفندق، وهي الأجنحة والغرف المميزة، والتي تطل على الشاطيء الطويل والمسابح المختلفة. حيث يتألف الفندق من 6 فلل بمسابح خاصة، بالإضافة إلى 213 غرفة.
وتتميز الغرف بتصميمها الذي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، وكذلك ستشعري فيها بالروح الشرقية، مما يعطيها أجواء دافئة تساعد الزوجين على الإستمتاع معاً بأجمل اللحظات.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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