شانغريلا هو إسم فندق خيالي في أبو ظبي، ستجدي فيه السحر، الخصوصية، الرومانسية، والفخامة، لتجددي أوقاتك مع شريكك وتتذكري هذه الرحلة طيلة حياتك.

بفضل موقعه المميز في أبو ظبي، يعتبر شانغريلا قريباً من أغلب المناطق السياحية والتسوق في أبو ظبي، ويتميز بتصميمه المبهر الذي يأخذك في رحلة أسطورية لم تجربيها من قبل.

يحتوي الفندق على 4 ردهات للإستمتاع وإحتساء الشاي أو القهوة أو المشروبات اللذيذة مع زوجك صباحاً، بالإضافة إلى 5 مسابح متنوعة، والشاطيء الطويل الذي يحيط به الفندق.

يوجد في الفندق 5 مطاعم، وأبرزها شانغ بالاس ذو الطعام الشهي والمختلف، المطعم الفرنسي بور دو، بالإضافة إلى المطاعم الأخرى من المطابخ العالمية التي تقدم أصناف مختلفة.

يمكنك قضاء وقت أكثر من رائع في السبا، والحصول على جلسات إسترخائية وعلاجية متنوعة للحفاظ على جمالك وهدوءك النفسي خلال العطلة.

وننتقل إلى الشيء الأكثر فخامة وإبهار في الفندق، وهي الأجنحة والغرف المميزة، والتي تطل على الشاطيء الطويل والمسابح المختلفة. حيث يتألف الفندق من 6 فلل بمسابح خاصة، بالإضافة إلى 213 غرفة.

وتتميز الغرف بتصميمها الذي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، وكذلك ستشعري فيها بالروح الشرقية، مما يعطيها أجواء دافئة تساعد الزوجين على الإستمتاع معاً بأجمل اللحظات.