لجنة السياحة والطيران بالبرلمان ترحب بقرار الوزيرة بفتح باب العمرة مبكرا

رحب النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالبدء فى فتح موسم العمرة مبكرا مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة التى وضعتها اللجنة واعتمدتها الوزيرة الموسم الماضى.

وقال "صدقى" فى بيان له أصدره اليوم: إن قرار الوزيرة يتمشى مع تقرير اللجنة العليا للحج عن موسم العمرة الماضى وتوصياتها للموسم الجديد والتى كان من أهمها فتح العمرة على مدار العام مع الالتزام بالحد الأقصى لإجمالى عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها فى الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن قرار الوزيرة يتماشى أيضا مع رؤية أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للحد من المشكلات والأزمات فى مواسم العمرة الماضية.

وطالب النائب عمرو صدقى من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الإعلان عن التوقيتات الزمنية الخاصة بفتح العمرة والبدء فى توثيق العقود وتحديد آليات وضوابط ومواعيد التوثيق وآليات توزيع الفرص للشركات المصرح لها بالعمرة وفقا للأعداد المحددة والمعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للحج قد أوصت فى تقريرها الذى رفعته لوزيرة السياحة بفتح باب العمرة مبكرا لمنع الزحام والتكدس الذى شهده الموسم الماضى، بسبب ضيق الفترة التى كانت مخصصة للعمرة، كما أنه يساهم فى تخفيض أسعار برامج العمرة للمواطنين لتتناسب مع جميع المستويات.