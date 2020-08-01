مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت
آخر تحديث GMT15:12:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت

شركة مصر للطيران
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت مصر للطيران اليوم السبت، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من 1 أغسطس 2020 وحتى إشعار آخر.وجاء قرار مصر للطيران إثر إعلان هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر، إثر التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.ودعا الناقل المصري عملاءه إلى ضرورة مراجعة حجوزاتهم بخصوص الرحلات للكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت



أخبار ذات صلة

GMT 07:35 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية
العرب اليوم - الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية

GMT 16:47 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

مصر للطيران تعلن تسجيل أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ استئناف الطيران بعد أزمة كورونا
العرب اليوم - مصر للطيران تعلن تسجيل أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ استئناف الطيران بعد أزمة كورونا

GMT 14:07 2020 الخميس ,23 تموز / يوليو

إعادة افتتاح مطار بغداد رغم تجاوز إصابات كورونا 100 ألف في البلاد
العرب اليوم - إعادة افتتاح مطار بغداد رغم تجاوز إصابات كورونا 100 ألف في البلاد

GMT 07:26 2020 السبت ,11 تموز / يوليو

الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات
العرب اليوم - الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات

GMT 19:03 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

ألمانيا بصدد تمديد تحذيرات عدم السفر للدول غير الأوروبية حتى 31 أغسطس
العرب اليوم - ألمانيا بصدد تمديد تحذيرات عدم السفر للدول غير الأوروبية حتى 31 أغسطس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بقصات طويلة مع القماش الحريري الفاخر وأخرى واسعة بأسلوب حيوي

موديلات فساتين سوداء لسهرات عيد الأضحى من مجموعات كوتور لخريف 2020

القاهرة - العرب اليوم

لا شيء يضاهي تألقك في سهرات عيد الاضحى بأجمل موديلات فساتين سوداء فاخرة من توقيع مجموعات كوتور لخريف 2020. فاختاري من أهم الماركات العالمية موديلات فساتين سوداء بطرق متعددة تجعلك أنيقة وراقيةإليك  أجمل موديلات فساتين سوداء لسهرات عيد الاضحى من مجموعات كوتور لخريف 2020. اختاري أجمل موديلات فساتين سوداء لسهرات عيد الاضحى بقصات طويلة مع القماش الحريري الفاخر وتألقي على طريقة دار Georges Hobeika بموديلات فساتين سوداء مستقيمة مع تفاصيل الكشكش على قصة الاكتاف وعلى جوانب التصميم بأسلوب حيوي وفاخر. كما تألقي بموديلات فساتين سوداء براقة مع التصميم الطويلة والفراغات الجانبية التي تغمر التصميم المطرز والراقي من دار Zuhair Murad. ولإطلالات مريحة في سهرات عيد الاضحى، انتقي موديلات فساتين سوداء تتخطى حدود الركبة مع تفاصيل أقمشة التول والكشكش الب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:35 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

تألقي بـ"الأحمر" في عيد "الأضحى" على طريقة النجمات العرب
العرب اليوم - تألقي بـ"الأحمر" في عيد "الأضحى" على طريقة النجمات العرب

GMT 04:44 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت
العرب اليوم - "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت

GMT 01:38 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

ديكورات بـ"الأبيض الناصع" لغرف معيشة عصرية تعرفي عليها
العرب اليوم - ديكورات بـ"الأبيض الناصع" لغرف معيشة عصرية تعرفي عليها

GMT 08:47 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

الكاظمي يعلن الـ6 من حزيران لمقبل موعداً للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة
العرب اليوم - الكاظمي يعلن الـ6 من حزيران لمقبل موعداً للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة

GMT 02:40 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

إعلامية بريطانية تخضع لجلسة تصوير جريئة لجذب انتباه المعجبين
العرب اليوم - إعلامية بريطانية تخضع لجلسة تصوير جريئة لجذب انتباه المعجبين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:33 2020 السبت ,25 تموز / يوليو

مايك تايسون يعود إلى حلبات الملاكمة في "دوري الأساطير"
العرب اليوم - مايك تايسون يعود إلى حلبات الملاكمة في "دوري الأساطير"

GMT 00:50 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

تعرف على أفضل المدن السياحية في إيطاليا التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل المدن السياحية في إيطاليا التي تستحق الزيارة

GMT 19:47 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

حدثٌ مهمٌّ في الحرم المكي يحدُث مرتين خلال العام فقط
العرب اليوم - حدثٌ مهمٌّ في الحرم المكي يحدُث مرتين خلال العام فقط

GMT 12:43 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء
العرب اليوم - روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء

GMT 19:34 2020 الأحد ,19 تموز / يوليو

الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم
العرب اليوم - الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم

GMT 08:14 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

الإمارات ترجئ إطلاق مسبار الأمل للمريخ من اليابان بسبب الظروف الجوية
العرب اليوم - الإمارات ترجئ إطلاق مسبار الأمل للمريخ من اليابان بسبب الظروف الجوية

GMT 00:33 2020 السبت ,25 تموز / يوليو

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة في مصر
العرب اليوم - الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة في مصر

GMT 04:09 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

المغرب يستهدف زيادة صادرات السيارات إلى 11 مليار دولار في العام الجاري
العرب اليوم - المغرب يستهدف زيادة صادرات السيارات إلى 11 مليار دولار في العام الجاري

GMT 13:38 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

أوزبكستان تعلن منح زوّارها 3 آلاف دولار إذا أصيبوا بوباء "كورونا"
العرب اليوم - أوزبكستان تعلن منح زوّارها 3 آلاف دولار إذا أصيبوا بوباء "كورونا"

GMT 04:01 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

السيسي يوجّه بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة السيّارات الكهربائية
العرب اليوم - السيسي يوجّه بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة السيّارات الكهربائية

GMT 18:31 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

بعد عزل قريته . . شكوك حول اصابة الفنان عاصي الحلاني وعائلته بكورونا
العرب اليوم - بعد عزل قريته . . شكوك حول اصابة الفنان عاصي الحلاني وعائلته بكورونا

GMT 08:03 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

"فيفا" يرسل خاطبًا رسميًا إلى الدول العربية بشأن "كأس العرب 2021" في قطر
العرب اليوم - "فيفا" يرسل خاطبًا رسميًا إلى الدول العربية بشأن "كأس العرب 2021" في قطر

GMT 08:42 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء
العرب اليوم - أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 09:24 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

وزارة التجارة والاستثمار السعودية تستدعي 541 سيارة "هوندا أوديسي"
العرب اليوم - وزارة التجارة والاستثمار السعودية تستدعي 541 سيارة "هوندا أوديسي"

GMT 19:44 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

هدف صلاح يدخل ضمن العلامات الرائعة في تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل
العرب اليوم - هدف صلاح يدخل ضمن العلامات الرائعة في تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

GMT 10:00 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

تعرَّف على أفضل 5 سيارات سيدان في العالم خلال 2020
العرب اليوم - تعرَّف على أفضل 5 سيارات سيدان في العالم خلال 2020

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 07:04 2020 الإثنين ,27 تموز / يوليو

فرنسا تُخصص 35 مليار دولار للاستثمار في "الانتقال البيئي"
العرب اليوم - فرنسا تُخصص 35 مليار دولار للاستثمار في "الانتقال البيئي"

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 21:17 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

"حدث مفاجئ" يتسبب في إفطار صيام ملايين المصريين قبل أذان المغرب
العرب اليوم - "حدث مفاجئ" يتسبب في إفطار صيام ملايين المصريين قبل أذان المغرب

GMT 09:14 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

أطباء يكشفون أن المتعافين من "كورونا" قد يعانون اضطرابًا خطيرا يصل إلى الوفاة
العرب اليوم - أطباء يكشفون أن المتعافين من "كورونا" قد يعانون اضطرابًا خطيرا يصل إلى الوفاة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab