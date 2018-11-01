طيارون يكشفون صعوبة تحديد الأماكن الخاصة بالهبوط

اعترّف طيار بأنه في بعض الأحيان يُختلط عليه الأمر في التعرّف على المطار الذي يهبط فيه، نظرًا لوجود الكثير من الأضواء على الأرض أثناء الهبوط، ولكنه لم يخبر الركاب بذلك أبدًا.

الاضطرابات الجوية والآخر قنبلة على الطائرة

وشارك هذا الطيار في نقاش على موقع قورا "Quora"، حيث سأل أحدهم " كونك طيارًا، ما السر الذي تعرفه عن الطيران ولم تخبر الركاب عنه؟"، وأجاب العديد من الطياريين بسرعة، قائلين إنهم لن يكشفوا أبدًا عن مدى خطورة الاضطراب، ولكن كشف طيار يدعى رون وانغر أن الاضطرابات الجوية يُمكن أن تؤثّر على الطائرة؛ ولذلك على الركاب ربط حزام الأمان طوال فترة الرحلة، وأضاف"حافظوا على الحزام مربوط بشكل فضفاض طوال الرحلة، فربما تصعد إلى السقف حال وجود حالة ضغط."

وأوضح طيار أخر يدعى دان لارسن قائلًا "بالفعل يمكن للاضطرابات أن تحدث في أي لحظة من دون سابق تحذير، على الرغم من الأمر يبدو عكس ذلك، فحين يخبر الطيارون الركّاب بأن يجلسوا ويربطوا الأحزمة، فإن الأمر خطير."

وعلّق فيريكس لين، الضابط الأول في شركة الخطوط الجوية الصينية، قائلًا إنه لم يخبر الركاب مطلقًا عن وجود تهديد متطرف على متن الطائرة، حيث زُعم وجود قنبلة، وأوضح" أنت لا تريد أن يتنقل الركاب من مقاعدهم، بينما يمكن أن يذهب بعضهم للبحث عن القنبلة ونزع فتيلها بأنفسهم، وربما يشعر الآخرين بالخوف ويذهبون لفتح مخارج طوارئ الطائرة".

تحديد مدرج الهبوط والطائرات القديمة

و كشف سنيف ويزوكي، أنه لم يُخبر الركاب أبدًا أنه يجد صعوبة في تحديد مكانه الخاص للهبوط، وأوضح" أود أن اتخلّص من صعوبة إيجاد مكان الهبوط في المطار، في بعض الأحيان، ربما تعتقد بأن الإشارات الضوئية ستساعدك، ولكن في الحقيقة الأضواء كثيرًا جدًا على مدرج الهبوط، وفي بعض الأحيان يبدو وكأنك فوق حقل، ولا تستطيع الرؤية."

وأكّد طيار آخر يدعى آندي كير: لا أذكر أن الطائرة التي أقودها قد بُنيت في العام 1968، هناك مجموعة من الناس تثق في صناعة سيارات الستينات والسبعينات، ويطبّقون ذلك على الطائرة، ولكن لا هذا ليس محلة ثقة بالنسبة للركاب القلقين.

أقنعة الأكسجين ورواتب الطياريين

ولفت بول شو، إلى أن هناك حقيقة غير معروفة بشأن أقنعة الأكسجين، ولم يخبر الركّاب عنه، ويقول" تلك الأقنعة التي تسقط من السقف تعمل فقط لعشر دقائق، لهذا السبب عليك سحبها على الفور واستخدامها".

وتجنّب الطيار راندال كامينغز، إخبار المسافرين عن الكابينات التي نادرًا ما يتم تنظيفها، حيث قال" هناك وقت قليل بين الرحلات الجوية التي يمر بها عمال النظافة مثل سرب من الجراد السريع، يلتقطون القمامة، ويزيلون سماعات الرأس، ثم يخرجون سريعًا".

وأضاف" تستغرق هذه العملية عادة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، لا يتم مسح طاولات تناول الطعام، أو شاشات اللمس، كما أن نافورة مياه الشرب غير مُطهّرة، يتم رش الحمام بالرذاذ سريعًا".

وتحدث راندي جونز، عن اعتقاد الركاب أن الطياريين يكسبون الكثير من المال، قائلًا" إن الطياريين يحصلون على رواتب أقل كثيرًا مما تعتقدون، معظم الناس يعتقدون نحصل على الدخل بسهولة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، يعتمد الأمر على مدة العمل والخبرة، الطيارون المبتدؤون لا يحصلون على الكثير."

و قال طيار يدعى ستيوارت لاندرو، إنه يُفضّل عدم مشاركة الأخطاء الغبية التي ارتكبها أثناء قيادة الطائرة، مع الركاب.