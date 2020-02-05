إيرباص تعلق تجميع طائراتها في الصين

أعلنت مجموعة "إيرباص" للطيران، الأربعاء، أن خط تجميع طائرات إيرباص "إيه 320" في تيانجين بالقرب من بكين، قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، وقالت الشركة إن "القيود المفروضة على السفر في البلاد وعلى المستوى الدولي تطرح تحديات لوجستية. موقع تيانجين للتجميع النهائي مغلق حاليا".

وكانت السلطات الصينية أعلنت تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، في إقليم هوبي، ليصل بذلك عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 490، وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة، مما يرفع عدد المصابين في هوبي فقط إلى نحو 16,678 شخصا، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24,300 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، توجد حالة وفاة واحدة في هونغ كونع، إضافة إلى حالتي وفاة في سنغافورة والفلبين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس أن كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى نحو 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".

وقالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، للصحافيين في جنيف "حاليا لسنا في حالة وباء عالمي"، هذا ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى خلال ديسمبر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية، التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

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