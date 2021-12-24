المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة حتى نهاية الشهر المقبل
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المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة حتى نهاية الشهر المقبل

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العرب اليوم - المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة حتى نهاية الشهر المقبل

التلفزيون المغربي يعلن عن تعليق الرحلات الجوية التجارية من المملكة وإليها حتى نهاية الشهر المقبل
الرباط - العرب اليوم

قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير 2022، حسب ما أفاد مصدر مطلع.

سياحة وسفر عاجل
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المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة حتى نهاية الشهر المقبل المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة حتى نهاية الشهر المقبل



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