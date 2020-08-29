مصر للطيران تصل إلى معدل 45% من تشغيلها الطبيعي منذ أزمة كورونا

تشهد مصر للطيران اليوم، السبت، لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط ٤٥% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا، حيث تزيد رحلات مصر للطيران في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن تسير مصر للطيران ٥٢ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة لكل من نيويورك، وأمستردام، وأثينا، وبروكسل، وباريس، وروما، وفرانكفورت، وجنيف، ولندن، ومدريد، وميونيخ، وميلانو، وفيينا، وكوبنهاجن، واسطنبول، وأديس أبابا، ودار السلام، والخرطوم، ونيروبي، والشارقة وغيرهم .