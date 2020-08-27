مصر للطيران تسير 48 رحلة لنقل 4500 راكب غدًا

تشهد مصر للطيران، غدًا الجمعة ٢٨ أغسطس أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في ١ يوليو الماضي حيث من المقرر، تشغيل ٤٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، إسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك، ورحلتين جويتين إلى كل من دبي، أبوظبي، بغداد، و٩ رحلات استثنائية بمعدل ٤رحلات جوية إلى جدة،

ورحلة واحدة إلى كل من أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة، بالإضافة إلى ٩ رحلات داخلية بمعدل ٥ رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الاقصر وأسوان، و٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٥٠٠ راكب.