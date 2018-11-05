26 % نموًا بحركة المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال

سجل مطار دبي ورلد سنترال نموا نسبته 26.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعا بزيادة الطاقة الاستيعابية للناقلات المستخدمة للمطار نتيجة تسييرها طائرات عريضة البدن.

واستقبل المطار 119 ألف مسافر خلال الربع الثالث. وبلغ اجمالي عدد الذين استخدموا المطار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 637 الفا و176 مسافرا بانخفاض نسبته 1.9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2017.

أبرز الوجهات

جاءت أوروبا الغربية على رأس قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تتعامل مع المطار بإجمالي قدره 40 الفا و349 مسافرا تليها أوروبا الشرقية بإجمالي قدره 38 الفا و740 مسافرا. اما من حيث أبرز المدن تعاملا مع المطار، فقد حلت مدينة بيروت على رأس القائمة باجمالي 20 الفا و566 مسافرا تلتها عمًان 16 الفا و166 مسافرا ثم مدينة كاتوفيتسي باجمالي 10 الاف و277 مسافرا.

حركة الطائرات

بلغت حركة الطائرات عبر المطار خلال الربع الثالث 5742 حركة بانخفاض نسبته 11.7٪ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. اما على صعيد اجمالي حركة الطائرات خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري فقد بلغ 21 الفا و 811 حركة بانخفاض نسبته 12.3% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2017.