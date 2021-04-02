الطيران العماني يصدر تنبيهًا حول موعد الرحلات

أصدر الطيران العماني في حسابه الرسمي عى "تويتر" تنويه حول موعد إقلاع الرحلات.و قال الطيران العماني وفقا لما ذكرته الشبيبة أن :"الرحلات سوف تقلع في موعدها المحدد ، و سيسمح للمسافرين من سلطنة عمان ممن لديهم رحلات في الفترة المسائية بالتوجهإلى المطار ،و قد يطلب منهم إبراز نسخة مطبوعة من تذكرة السفر أو نسخة إلكترونية بالإضافة إلى أية و ثائق مرتبطة بالسفر خلال تنقلاتهم ، لذا فإنه من الضروري حمل هذه الوثائق معهم خلال هذه الفترة".

وكانت قد ذكرت الأرصاد الجوية العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر" درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة ليوم أمس.و قالت الأرصاد أن أعلى درجة حرارة سجلت أمس كانت في دماء و الطائيين و بلغت 41.1 درجة ، بينما سجلت سيق أدنى درجة حرارة و بلغت 15.8 درجة.