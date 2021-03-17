سلطنة عمان تُعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة لأجل غير مسمى

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة، باستثناء رحلات الشحن.

كما قررت اللجنة حظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ14 يوماً الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداءً من ظهر الجمعة حتى إشعار آخر، باستثناء مواطني السلطنة.