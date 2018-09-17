مطار الملك عبد العزيز بجدة يبدأ استقبال رحلات موسم العمرة

بدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، في استقبال المعتمرين لهذا العام ، عبر الصالتين الشمالية والجنوبية، في حين سيتم استقبالهم عبر مجمع صالات الحج والعمرة اعتباراً من غرة شهر صفر القادم للعام الجاري بعد اكتمال مرحلة مغادرة الحجاج ، ضمن الخطة التشغيلية التي تهدف إلى تسريع إجراءات ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم في مرحلتي القدوم والمغادرة.

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام التي يتم تنفيذها بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية في المطار، تهدف إلى تحقيق راحة كافة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم بدأً من قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين، مشيراً إلى أن المطار نجح ولله الحمد في استقبال وتوديع أكثر من 2.098.000 حاج خلال موسم الحج لعام 1439هـ .

وبين أن المطار بدأ في استقبال المعتمرين من خلال الصالتين الشمالية والجنوبية اعتباراً من الأول من شهر محرم الجاري، في حين تم تخصيص مجمع صالات الحج والعمرة للحجاج المغادرين إلى نهاية مرحلة المغادرة التي تنتهي في 15 من شهر محرم الجاري، حيث سيتم بعد ذلك إعادة تهيئة المجمع لاستقبال وتوديع ضيوف الرحمن من المعتمرين الى نهاية موسم العمرة في 20 شوال 1440هـ متوقعاً أن يصل عدد القادمين والمغادرين خلال الموسم إلى 10 ملايين معتمر.

وأكد نور أن الاهتمام بضيوف الرحمن يأتي انسجاماً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والطمأنينة لهم، معرباً عن الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولسمو نائبه على دعمهما الدائم لمطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأشاد بالدعم الذي يحظى به المطار من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من خلال المتابعة المستمرة لجودة الخدمات المقدمة في المطار، مشيراُ في الوقت نفسه إلى جهود جميع الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسّدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة؛ للوصول لما يشرف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

يذكر أن إدارة المطار نفذت عدداً من المشاريع التطويرية في الصالتين الشمالية والجنوبية لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة أفضل للمسافرين ، حيث تم اضافة "كاونترات" الجوازات الجديدة في الصالة الشمالية ليصل العدد الإجمالي 26 "كاونترا" في منطقة المغادرة وفي الصالة الجنوبية تم إضافة سير الأمتعة رقم 17 و20 وبوابة المغادرة الجديدة رقم (13) التي توفر 200 مقعد لراحة المسافرين.