مطارات إسبانية تُغلق مجالها الجوي خوفاً من سقوط حطام الصاروخ الصيني

تسببت المخاوف من سقوط حطام صاروخ صيني جديد على الأرض بإغلاق عدة مطارات إسبانية لمجالها الجوي.وبحسب وكالات، استمر هذا الإجراء حوالي 40 دقيقة، على الرغم من أن التقارير المحلية تشير إلى احتمال تأثر أماكن مثل إيبيزا لمدة تصل إلى 3 ساعات.

وأفاد مراقبو الحركة الجوية في إسبانيا بأن “هيئة الطيران الأوروبية Eurocontrol، أبلغتنا عن إعادة دخول صاروخ صيني إلى الغلاف الجوي للأرض بدون رقابة”.