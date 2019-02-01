وقّعت طيران الإمارات والناقلة الصينية "تشاينا ساذرن إيرلاينز" مذكرة تفاهم بشأن إبرام اتفاقية مشاركة في الرموز، ما سيتيح للمسافرين من الصين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا اكتشاف مزيد من الوجهات.

وسوف توفر رحلات الرمز المشترك مع "تشاينا ساذرن إيرلاينز"، التي تتخذ من غوانتشو مقراً لعملياتها، إمكانية مواصلة سفر ركاب طيران الإمارات إلى ثماني مدن إضافية في الصين كخطوة أولى (رهن الموافقة الحكومية).

وسوف يحظى المسافرون من الصين بخيارات مواصلة السفر إلى أكثر من 150 وجهة في 86 دولة تخدمها طيران الإمارات برحلات مباشرة مع توقف قصير في دبي، مثل الرياض وجدة والدمام ومسقط والكويت ومصر في الشرق الأوسط وسيشيل في المحيط الهندي ولاغوس في أفريقيا.

وسيتمكن العملاء من شراء تذاكر لرحلاتهم كاملةً مع الناقلتين باستخدام حجز واحد وتذكرة واحدة، واستلام الأمتعة في وجهاتهم النهائية.

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط والشؤون الدولية: "يسرنا أن نتعاون مع تشاينا ساذرن إيرلاينز وأن نتيح لعملائنا الاستفادة من خيارات سفر إضافية إلى ثماني مدن صينية، عبر غوانتشو. وسوف نوسّع من خلال هذه الشراكة نطاق تواجدنا في الصين التي نخدمها برحلات مباشرة إلى كل من بكين وشنغهاي وغوانتشو، كما سنوفر لعملاء الناقلة الصينية إمكانية السفر بسهولة إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها باستخدام حجز واحد وتذكرة واحدة".

وأضاف عدنان كاظم قائلاً: "تعد هذه الاتفاقية حدثاً بارزاً لطيران الإمارات حيث أننا نوقع للمرة الأولى اتفاقية مشاركة في الرموز مع ناقلة صينية. وتعد تشاينا ساذرن إيرلاينز أكبر ناقلة جوية في الصين من حيث عدد الركاب، لذلك نحن متحمسون لنشهد على ما ستؤول إليه هذه الشراكة، خصوصاً أنها ستسهم في ترسيخ مكانتنا في السوق الصينية".

من جهته، قال هان ونشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "تشاينا ساذرن إيرلاينز" القابضة: "يشكل تعزيز التعاون استراتيجية شركتنا على المدى الطويل. ويسرنا التعاون مع طيران الإمارت التي ستصبح أول شريك لنا في الشرق الأوسط، خصوصاً وأننا في طور بناء شراكات جديدة في جميع أنحاء العالم. وسوف نعمل على توسيع نطاق هذه الشراكة مستقبلاً لكي تشمل عمليات الشحن ومزايا المسافرين الدائمين وإمكانية الدخول إلى الصالات في المطارات وغيرها".

يذكر أن طيران الإمارات ترتبط باتفاقيات مشاركة في الرموز مع 23 ناقلة جوية حول العالم. وسوف يتمكن عملاؤها بفضل الشراكة الجديدة من مواصلة سفرهم إلى أكثر من 160 وجهة في آسيا والمحيط الهادي.