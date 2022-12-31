بدأت طواقم شركة "رايان إير" للطيران في بلجيكا، إضرابا لمدة ثلاثة أيام بالتزامن مع عطلة رأس السنة الجديدة، ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات وقال فيليب فيردونك، مدير مطار شارلروا، ثاني مطار في بلجيكا من حيث حركة الركاب، في تصريح صحفي، إن "رايان إير" ألغت 48 رحلة الجمعة.



وأوضح فيردونك أن نحو 22 ألف مسافر سيتأثرون بهذا الإضراب على مدى الأيام الثلاثة.وتشغل الشركة الإيرلندية 15 طائرة من بلجيكا، ولا يتوقع أن يؤثر الإضراب على رحلاتها المنطلقة من دول أخرى.