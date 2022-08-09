تمديد نظام حظر الطيران في وسط وجنوب روسيا حتى 17 أغسطس الجاري
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تمديد نظام حظر الطيران في وسط وجنوب روسيا حتى 17 أغسطس الجاري

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العرب اليوم - تمديد نظام حظر الطيران في وسط وجنوب روسيا حتى 17 أغسطس الجاري

موسكو-العرب اليوم

أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي تمديد نظام حظر الطيران في وسط وجنوب روسيا حتى 17 أغسطس الجاري.

 

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تمديد نظام حظر الطيران في وسط وجنوب روسيا حتى 17 أغسطس الجاري تمديد نظام حظر الطيران في وسط وجنوب روسيا حتى 17 أغسطس الجاري



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