تعرف على أبرز أسواق الكريسماس إثارة حول العالم

يستعرض هذا المقال 9 أسواق هي الأكثر إثارة في احتفالات الكريسماس حول العالم، إذ لا يوجد شيء يشبه البحث عن سوق لمستلزمات الكريسماس لإثارة هذا الشعور الاحتفالي.

لوكيرن- سويسرا

تتميّز بالبحيرات والجبال وبأسواق الكريسماس على الطريقة السويسرية النموذجية، ويمكنك التنزه على جبل بيلاتوس الذي يمكنك الوصول إليه عن طريق السكك الحديدي cogwheel، يمثل رحلة جانبية مميزة.

لا تفوت: متجر متعدد الأقسام يتحول إلى تقويم مجسم ضخم، مع فتح نافذة جديدة كل يوم.

يبدأ المرح: 29 الشهر الجاري.

الإقامة: يمكنك قضاء ليلتين في فندق ديس ألبس، بسعر يبدأ من 440 جنيها إسترلينيا شامل رحلة الطيران.

ستوكهولم- السويد

يعرف السويديون كيف يحتفلون بالكريسماس، فتنتشر الأكشاك حول المدينة، وفي سكانسن (على بعد 15 دقيقة بالترام من المركز) ستكتشف أكشاكا تبيع المشغولات اليدوية الإسكندنافية.

لا تفوت: الرنة المدخنة - كعك الزعفران.

يبدأ المرح: 22 الشهر الجاري

الإقامة: يمكنك الإقامة في فنادق المبيت والإفطار لأربع ليالٍ، بسعر يبدأ من 425 جنيهًا إسترلينيًا، بما في ذلك رحلات الطيران (best-served.co.uk)