الخطوط الجوية القطرية تؤكد أنها ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي

قالت الخطوط الجوية القطرية إن قطر ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوما بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا"، وأضافت الشركة في بيان أن "عملاء الخطوط الجوية القطرية الذين لديهم تذكرة صالحة ويرغبون في تغيير خطط سفرهم يمكنهم القيام بذلك"، مشيرة إلى أن الرحلات من وإلى بكين وشنغهاي وغوانزو ملغاة حتى 15 مارس.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل سابع حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، و161 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين فيها إلى 763، من جهتها، أكدت طهران اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد بلغ 47 شخصا، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 12 حالة.