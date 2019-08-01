يُفضل الاستعانة بالشقق المستأجرة بدلًا من الإقامة في الفنادق التي تكون مُكلفة

يأتي موسم الصيف لتستعد العائلات والأفراد للانطلاق في جولات سياحية والاستمتاع بالعطلة المفعمة بالأنشطة والترفيه، ولكن تقف الميزانية حائلاً أمام استمتاع الكثيرين حيث ان الاستمتاع بالسفر يعني انفاق المزيد من الاموال.

ولكن هناك العديد من الحيل والطرق التي ابتكرها عشاق السفر لتوفير الميزانية بقدر الإمكان عند التجول في رحلات سياحية، حيث يمكن الحفاظ على الميزانية دون تقليل الاستمتاع.

واليوم نقدم لكم هذه المجموعة من النصائح الفريدة لادخار وتوفير الأموال أثناء السفر..

استئجار الشقق أو الغرف

الاقامة في الفنادق تكون مكلفة عادة ولا يحتاج الجميع خدمات الفنادق حيث ان الغرض الأساسي من السفر هو الانطلاق والتعرف على الحياة المحلية، لذا يفضل الاستعانة بالشقق المستأجرة او استئجار الغرف وغيرها من الخيارات الأقل ثمناًز

وتناسب هذه الطريقة العائلات وكذلك الأفراد عند الاقامة لفترات أطول ويمكن الحصول على فرص لاستئجار أماكن شاغرة عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.

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استعن بالمطارات المجاورة

الطيران إلى مدن غير رئيسية عادًة ما يكون أكثر تكلفة من السفر إلى المدن الكبرى والعواصم، فإذا كانت وجهتك مدينة غير رئيسية يمكنك الاستعانة بالمطارات الكبرى القريبة لتكون وجهة الوصول، ثم استكمال الطريق بالقطار أو وسائل النقل المتاحة.

ابحث عن التذاكر المخفضة

البحث عن تذاكر الطيران المخفضة أصبح أمراً شائعاً الآن، فهناك العديد من المواقع والتطبيقات التي تمنحك فرصة الحصول على تذاكر طيران مخفضة والتعرف على العروض المخفية لدى شركات الطيران.

اختر الرحلات الأقل اقبالاً

لا يفضل الكثيرون السفر في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل ولذلك تكون أسعار هذه الرحلات منخفضة عن رحلات ساعة الذروة، ويمكنك الاستعانة بها لتقليل النفقات.

لا تقم بإستئجار السيارات

تعرف على طبيعة التنقلات في وجهتك واجعل استئجار السيارات خيارك الأخير حيث عادة ما يكون ذلك الخيار الأكثر تكلفة ويفضل الاستعانة بالقطارات والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.

تعرف على بطاقات تخفيضات السائح

في معظم مدن العالم تتوفر بطاقات مخصصة للزائرين توفر تخفيضات على وسائل المواصلات وعلى دخول المتاحف والمعالم الرئيسية، ويمكنك البحث على الانترنت وشراء هذه البطاقات قبل السفر.

استخدم النقود السائلة

استخدام بطاقات الائتمان من الأمور الرائعة والسلسة، ولكن هناك دائماً مصاريف مخفية يتكبدها مستخدم البطاقات خصوصاً خارج بلده، فهناك مصاريف تحويل العملات الى عملة الوجهة السياحية، ومصاريف الخدمة وغيرها..لذا يفضل أن تحمل معك قدراً من النقود السائلة.

تعرف على خصومات وجبات الطعام

في مختلف مدن العالم تقدم بعض المطاعم خصومات على وجبات الافطار أو الغداء او البرنش، ويمكنك التعرف على مواعيد الخصومات للاستمتاع بوجبات موفرة.

استعن بوجبات الشارع والمطاعم المحلية

في معظم الوجهات تتوفر مطاعم محلية تقدم وجبات الطعام المحلي بأسعار تقل كثيراً عن المطاعم الكبرى والسياحية، وكذلك عربات الطعام في الشارع التي تعد خياراً موفراً وآمناً في الكثير من المدن..ابحث على الانترنت بخصوص وجهتك.

استخدم مهارات المساومة

عادة ما تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للسائحين في مختلف الوجهات، فلا تقلق من المساومة على الأسعار في مختلف الخدمات حيث قد يوفر لك ذلك ما يصل الى 50 بالمئة من السعر خصوصاً في الدول الآسيوية.

احجز مبكراً

بالرغم من صعوبة هذا الخيار لدى الجميع لكنه مازال من أفضل الخطط الذكية لتوفير الأموال عند السفر، فالتخطيط المبكر للسفر يتيح لك فرصة حجز الطيران والاقامة قبل ارتفاع أسعارها.

سافر في موسم آخر

أحياناً يكون السبيل الى توفير نفقات السفر عبر السفر خارج توقيت الموسم السياحي، فمثلاً يمكن زيارة باريس في الربيع بدلاً من الصيف، وذلك يمنحك فرصة أسعار الاقامة والخدمات المخفضة والاستمتاع بأجواء أقل ازدحاماً وصخباً.

اكتشف الحدائق المجانية وأيام المتاحف المجانية

عبر الانترنت يمكنك العثور على كنوز التوفير في وجهتك السياحية، فهناك بعض المتاحف تقدم أيام مجانية للزيارة كما تتوفر حدائق تتيح الدخول المجاني وتعد وجهة مثالية للعائلات.