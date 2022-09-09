عودة مطار حلب الدولي للخدمة اليوم الجمعة

أعلنت وزارة النقل السورية اليوم الجمعة عن استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الجمعة الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة " أنجزت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار ليلة الثلاثاء الماضي ".