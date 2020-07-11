الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 625 من العالقين المصريين في الكويت،وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منة ، أن العائدين سيصلون إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.