الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات
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الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات

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العرب اليوم - الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات

مطار القاهرة الدولي
الكويت - العرب اليوم

 أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 625 من العالقين المصريين في الكويت،وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منة ، أن العائدين سيصلون إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.

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الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات الطيران المدني الكويتي يعيد 625 عالقا مصريا إلى القاهرة عبر 4 رحلات



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