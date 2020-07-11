الكويت تدعو المواطنين والمقيمين عدم السفر خارج البلاد فى الوقت الحالى

قالت وزارة الصحة الكويتية الجمعة إنها تنصح مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض "كوفيد-19".وأفادت الوزارة في بيان على "تويتر" بأن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة قد قال الشهر الماضي إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة.وأعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 740 حالة إصابة بكورونا منذ الأمس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، و528 حالة شفاء.

قد يهمك ايضـــًا :

فلسطين تسجل إصابةً جديدةً بفيروس كورونا

ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد