باكستان تستأنف تسيير الرحلات الجوية من مطاراتها الدولية

استأنفت باكستان اليوم رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان: "يسعد الحكومة الباكستانية إعلان استئناف الرحلات الدولية من و إلى المطارات الدولية اعتباراً من 20 يونيو". وأضاف أن التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية ربما يخضع لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو فيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية. وأكد أن السماح بتسيير الرحلات الجوية لا يشمل مطارين في إقليم بالوشيستان، جنوب البلاد، وهما جوادار وتوربات .