تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 903
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تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 903

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العرب اليوم - تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 903

فيروس كورونا
رام الله - العرب اليوم

تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 903

 

 

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تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 903 تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 903



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