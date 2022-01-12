راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أميركية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب
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راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أميركية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب

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العرب اليوم - راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أميركية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب

طائرة تابعة للشركة في مطار في هندوراس
واشنطن - العرب اليوم

قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" إن راكبا اقتحم قمرة القيادة لطائرة تابعة للشركة في مطار في هندوراس وألحق أضرارا بالطائرة أثناء إقلاعها إلى ميامي قبل أن يتم احتجازه.

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راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أميركية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أميركية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب



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