إلغاء الرحلات المغادرة في ثاني مطارات بلجيكا بسبب إضراب عناصر الأمن

أعلنت الشركة المشغلة لمطار شارلروا، وهو ثاني مطار من حيث عدد المسافرين في بلجيكا، أن المطار سيبقى مغلقا يوم الأربعاء أمام المسافرين المغادرين بسبب إضراب عناصر الأمن.

وأدى إضراب موظفي شركة الأمن "Security Masters" المسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الركاب المغادرين، الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، إلى منع مئات الركاب من الوصول إلى طائرتهم.