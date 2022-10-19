إلغاء الرحلات المغادرة في ثاني مطارات بلجيكا بسبب إضراب عناصر الأمن
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إلغاء الرحلات المغادرة في ثاني مطارات بلجيكا بسبب إضراب عناصر الأمن

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العرب اليوم - إلغاء الرحلات المغادرة في ثاني مطارات بلجيكا بسبب إضراب عناصر الأمن

الرحلات الجوية
بروكسل ـ العرب اليوم

أعلنت الشركة المشغلة لمطار شارلروا، وهو ثاني مطار من حيث عدد المسافرين في بلجيكا، أن المطار سيبقى مغلقا يوم الأربعاء أمام المسافرين المغادرين بسبب إضراب عناصر الأمن.
وأدى إضراب موظفي شركة الأمن "Security Masters" المسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الركاب المغادرين، الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، إلى منع مئات الركاب من الوصول إلى طائرتهم.

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إلغاء الرحلات المغادرة في ثاني مطارات بلجيكا بسبب إضراب عناصر الأمن إلغاء الرحلات المغادرة في ثاني مطارات بلجيكا بسبب إضراب عناصر الأمن



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