تَسيير رحلة سياحية أسبوعياً من باريس إلى شرم الشيخ اعتباراً من يوليو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم الاتفاق على تسيير رحلة سياحية من مطار باريس إلى مطار شرم الشيخ الدولي أسبوعيا اعتبارا من الأحد 10 يوليو اللمقبل.جاء ذلك على هامش اجتماعه مع شركة Ovoyages، إحدى شركات السياحة الفرنسية، أثناء مشاركته بمعرض سوق السفر العربي بحضور السفير شريف البديوي، سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.ويشارك محافظ جنوب سيناء، على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستضيفه دبي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة 1500 جهة عارضة من أكثر من 112 دولة وحضور أكثر من 20 ألف زائر، والممتدة من اليوم الاثنين 9 إلى يوم الخميس 12 مايو الجاري.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2022 الضوء على "مستقبل السفر والسياحة الدولية"، وتشمل فعاليات أسبوع السفر العربي كلاً من سوق السفر العربي وقمة الاستثمار السياحي ومنتدى أرايفال دبي وفعالية ILTM العربية.وستشكل الدورة التاسعة والعشرون من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضم معرض سوق السفر العربي 2022 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "مستقبل السفر والسياحة الدولية" عددا كبيرا من الجلسات والفعاليات، مما يتيح لمتخصصي الصناعة من جميع أنحاء العالم مناقشة الاتجاهات الحالية واستكشاف الفرص طويلة الأجل في مجالات السفر والنقل والسياحة والضيافة والأحداث والمعالم السياحية والمزيد غيرها.