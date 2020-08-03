أجمل الجزر السعودية في البحر الأحمر واستمتع بسحر الطبيعة

يعد البحر الأحمر من المناطق التي تملك نظام بيئي غني ومتنوع بأكثر من 1200 نوع من الأسماك والشعاب المرجانية والتي يتراوح عمرها ما بين 5000 الى 7000 سنة. تعد الشعاب المرجانية في سواحل البحر الأحمر من الأجمل بالعالم وتشكل الشعاب الشاطئية وتشمل الجزر المرجانية الساحرة بجمالها وتشكيلها المبهر، وهذا ما جعل البحر الأحمر موقع رائع للغوص الترفيهي. تشكلت العديد من الجزر في البحر الأحمر بسواحل المملكة العربية السعودية وبعضها تعد من أجمل جزر العالم، دعونا نكتشف أجمل جزر السعودية في البحر الأحمر.

جزيرة تيران

تقع جزيرة تيران في الجزء الشمالي من البحر الأحمر تحديدا بين في مضيق ثيران الذي يفصلنا عن خليج العقبة. تعد تيران من أجمل جزر السعودية وتبلغ مسحتها حوالي 80كم، وتمتاز الجزيرة بصفاء المياه فيها والذي يجعلك روية الشعاب المرجانية المتناثرة بكثرة حولها بكل وضوح والاستمتاع بجمال تشكيلها المبهر. توجد في جزيرة تيران أنواع عديدة من المخلوقات البحرية النادرة ولهذا أصبحت مقصد لهواة الغوص بالمنطقة.

جزيرة أم سحر

أصغر جزر محافظة أملج التي اشتهرت المنطقة بـ مالديف السعودية، هي جزيرة أم سحر التي تتميز بشواطئ خلابة برمالها البيضاء الممتدة والناعمة وصفاء مياها ويكمل سحرها في التشكلات الطبيعية من الشعاب المرجانية، منطقة ساحرة لا يمكن تصور جمالها. تعد منطقة جزيرة أم سحر من المناطق الرائعة في أملج للغوص والسباحة مع الدلافين واكتشاف أجمل الأسماك الملونة في البحر الأحمر. ويمكن أيضا الإبحار بالقوارب أو اليخوت وصيد الأسماك.