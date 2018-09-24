108 رحلات دولية وداخلية لمصر للطيران تصل مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية وصول 108 رحلات دولية وداخلية قادمة من المطارات والعواصم والمدن العربية والعالمية، بالإضافة إلى المطارات الداخلية المصرية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وأفاد مصدر ملاحى أن 7 آلاف و626 راكبا وصلوا إلى مطار القاهرة على متن رحلات الشركة، حيث شهدت معظم الرحلات التى وصلت للمطار بداية من الدقيقة الأولى ليوم الأحد انتظامًا فى مواعيد وصولها، حسب جدول التشغيل المقرر.



وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل انهاء اجراءات وصول الركاب.