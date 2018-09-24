108 رحلات دولية وداخلية لمصر للطيران تصل مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية وصول 108 رحلات دولية وداخلية قادمة من المطارات والعواصم والمدن العربية والعالمية، بالإضافة إلى المطارات الداخلية المصرية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.
وأفاد مصدر ملاحى أن 7 آلاف و626 راكبا وصلوا إلى مطار القاهرة على متن رحلات الشركة، حيث شهدت معظم الرحلات التى وصلت للمطار بداية من الدقيقة الأولى ليوم الأحد انتظامًا فى مواعيد وصولها، حسب جدول التشغيل المقرر.
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل انهاء اجراءات وصول الركاب.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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