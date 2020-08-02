موسوعة غينيس تعلن دخول زرافة إلى سجلاتها باعتبارها الأطول في العالم
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موسوعة "غينيس" تعلن دخول زرافة إلى سجلاتها باعتبارها الأطول في العالم

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العرب اليوم - موسوعة "غينيس" تعلن دخول زرافة إلى سجلاتها باعتبارها الأطول في العالم

حيوان الزرافة
سيدني - العرب اليوم

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، اليوم الخميس، عن دخول زرافة إلى سجلاتها باعتبارها "الأطول في العالم"، وقالت "غينيس" في بيان رسمي لها، إن الزرافة وتدعى "فوريست"، تبلغ من العمر 12 عاما، وتقيم داخل حديقة حيوان أستراليا في كوينزلاند واستطاعت "فوريست" أن تدخل الموسوعة العالمية الشهيرة بفضل طولها البالغ 5.7 أمتارة وولدت الزرافة في حديقة حيوان أوكلاند في نيوزيلندا في عام 2007، وتم نقلها إلى منزلها الجديد في أستراليا وهي في الثانية من عمرها.

من أجل قياس طولها بصورة صحيحة، تطلب الأمر من موظفي حديقة حيوان أستراليا إنشاء عمود قياس محدد خصيصا، وتثبيته بالقرب من موزع التبن في منزل الزرافة "فوريست" واستغرق الأمر عدة أشهر لالتقاط الفيديو والصور التي طلبتها موسوعة "غينيس" العالمية لتقييم ارتفاع الزرافة، لأن الأمر استغرق بعض الوقت لكي يتواءم "فورست" مع طريقة إطعامه الجديدة الموازية لعمود القياس.

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موسوعة غينيس تعلن دخول زرافة إلى سجلاتها باعتبارها الأطول في العالم موسوعة غينيس تعلن دخول زرافة إلى سجلاتها باعتبارها الأطول في العالم



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