تساقط الجليد بكثافة يعطل حركة السير والمواصلات في بريطانيا

عرقل تساقط الجليد بكثافة اليوم حركة السير والمواصلات وأدى إلى إغلاق العديد من المدارس والطرقات في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوي الوطني تحذيراً من الدرجة الثانية للمواطنين جراء توقع استمرار العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد حتى يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية صوراً لتراكم الثلوج على جنبات الطرق في مناطق واسعة من إسكتلندا وشمال غرب إنجلترا، محذرة من برودة الطقس الشديد واحتمال انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الريفية النائية.