الأرض على موعد مع عاصفة شمسية قد تؤثر على الاتصالات

قال علماء إن عاصفة شمسية قد تضرب الغلاف الجوي، الثلاثاء، ويمكن أن تضر بمصادر الطاقة وتؤثر على أجهزة التلفزيون الفضائية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فتحة ضخمة ظهرت في الشمس، مع بروز شفق قطبي كبير سيغطى مساحات من أميركا الشمالية والمملكة المتحدة.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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