الأرض على موعد مع عاصفة شمسية قد تؤثر على الاتصالات

قال علماء إن عاصفة شمسية قد تضرب الغلاف الجوي، الثلاثاء، ويمكن أن تضر بمصادر الطاقة وتؤثر على أجهزة التلفزيون الفضائية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فتحة ضخمة ظهرت في الشمس، مع بروز شفق قطبي كبير سيغطى مساحات من أميركا الشمالية والمملكة المتحدة.