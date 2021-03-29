زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة التبت الصينية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم فى جمهورية الصين الشعبية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالى 612 كيلومترا جنوب شرق لاسا، المركز الإدارى لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".