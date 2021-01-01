توج النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم بالعام الماضى 2020، وفقا لاختيارات الجماهير في استفتاء "روسيا اليوم"، بعد المستويات الرائعة التي قدمها نجم المنتخب الوطنى مع الريدز في مختلف البطولات، وجاء محمد صلاح في المركز الأول لاستفتاء "روسيا اليوم" حول اختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020، حيث حصل على نسبة 28.5% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء والتي بلغ عددها 11 ألف و761 شخص من مختلف أنحاء العالم، متفوقا على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني الذي حل في المركز الثاني بنسبة 21.1 %.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، المركز الثالث في الاستفتاء خلف محمد صلاح ونوير بنسبة 14.8 %، فيما جاء منافسه الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى رابعا بنسبة 9.3%، واحتل روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ المركز الخامس بنسبة 5.8%.

تصدر محمد صلاح، مؤخرا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في عام 2020 برصيد 23 هدفاً بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وذلك بعد ختام مباريات العام فى البريميرليج فى وقت سابق والتى شهدت تعادل الريدز أمام نيوكاسل سلبياً فى إطار مباريات الجولة 16 التى استضافها ملعب سانت جيمس بارك.

وأحرز محمد صلاح 23 هدفاً خلال عام 2020 في الدوري الإنجليزي ليأتى فى صدارة ترتيب الهدافين للمرة الثانية في تاريخه بعدما استطاع أن يخطف اللقب في عام 2018.

وكان الدولي المصري محمد صلاح، حسم صراع استفتاء "روسيا اليوم" لاختيار أفضل لاعب عربي خلال عام 2020 بفارق بسيط عن أقرب منافسيه الجزائرى رياض محرز، وذلك عقب توقف التصويت مساء أمس، والذى شارك فيه نحو 19412 شخص بمختلف أنحاء العالم.

واستطاع محمد صلاح فى حصد 31.2% من عدد الأصوات التى شاركت فيما جاء رياض محرز ثانياً بنسبة 27.8%، والمغربي حكيم زياش ثالثاً بنسبة 24.6%، بينما سجل عمر السومة تواجد ضعيف فى بنسبة 5.3% في المرتبة الخامس خلف صاحب المرتبة الرابعة سالم الدوسري الذي حقق 5.4%.وجاء فى المرتبة السادسة العراقي مهند على فى المرتبة السادسة بنسبة 2.4%، وأخيراً الأردني موسى التعمرى بواقع 1.5%.