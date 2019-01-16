تساقط الثلوج على المسجد الاقصى المبارك قبل قليل
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تساقط الثلوج على المسجد الاقصى المبارك قبل قليل

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المسجد الاقصى
القدس المحتلة - العرب اليوم

تساقط الثلوج على المسجد الاقصى المبارك قبل قليل

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تساقط الثلوج على المسجد الاقصى المبارك قبل قليل تساقط الثلوج على المسجد الاقصى المبارك قبل قليل



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تساقط الثلوج على المسجد الاقصى المبارك قبل قليل تساقط الثلوج على المسجد الاقصى المبارك قبل قليل



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