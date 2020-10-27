ذكر مسئولون فلبينيون أن الإعصار "مولاف" ضرب البلاد اليوم الثلاثاء، مخلفاً قتيلين على الأقل وفقدان 12 صياداً، بينما انقلب عشرات القوارب جراء العواصف في البحر.