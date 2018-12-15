أمطار على منطقة القصيم

هطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم وعدد من المراكز التابعة لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة بشكل عام مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة

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