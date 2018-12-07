زلزال بقوة 6.2 درجة يقع قرب كاليدونيا الجديدة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالًا قويًا بلغت شدته 6.2 وقع شرقي جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومترًا وعلى بعد نحو 189 كيلومترًا شرقي وجنوب شرقي تاديني في جزر لويالتي.

ولم تصدر تحذيرات من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادئ.

يأتي ذلك بعد وقوع زلزال عات شدته 7.6 درجة قرب كاليدونيا الجديدة يوم الأربعاء.

نقلًا عن رويترز